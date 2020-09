OL : Lucas Paqueta arrive à Lyon pour 20 ME !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a subitement accéléré dans le dossier menant à Lucas Paqueta et son arrivée est désormais imminente.

Désiré depuis longtemps par Juninho, le milieu de terrain brésilien est attendu dans les prochaines heures à Lyon, annonce Sky Italia. C’est un véritable coup de massue dans les négociations, puisque faute de trouver un accord pour un prêt sans ou avec option d’achat, l’OL a décidé de miser sur un transfert sec. Barré au Milan AC, Lucas Paqueta va ainsi signer à Lyon, si tout se passe bien lors de la visite médicale, un contrat longue durée. Le montant du transfert ? Estimé à 20 ME selon la presse italienne comme française, ce qui démontre l’ampleur de l’investissement pour un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer à Milan.

Ce mardi midi, il a en tout cas quitté Milanello et a dit au revoir à ses coéquipiers, mettant ainsi fin à une aventure débutée en janvier 2019, quand Leonardo l'avait fait signer pour 35 ME tout de même. A désormais 23 ans, le jeune international brésilien va donc compléter l’effectif de Rudi Garcia et l’armada brésilienne avec Jean Lucas, Marcelo, Bruno Guimaraes ou Thiago Mendes. A noter que Paqueta ne comptera pas pour un joueur extra-communautaire, puisqu’il possède un passeport portugais. Cette arrivée pour une somme non négligeable, pourrait en tout cas impliquer un départ majeur dans les prochaines semaines, à où Houssem Aouar fait l’objet d’un forcing de la part d’Arsenal.