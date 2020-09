OL : L’offre tombe pour Lucas Paqueta, c’est un bide

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais accélère pour mettre enfin sur pied son effectif définitif pour cette saison.

Le forcing pour Facundo Pellistri porte ses fruits, même si le club rhodanien a du faire des efforts financiers pour cela. Ce n’est pas la même limonade en ce qui concerne Lucas Paqueta, qui intéresse fortement l’OL depuis quelques semaines maintenant. Son arrivée semblait liée à un départ majeur, comme Reine-Adelaïde ou Aouar. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a décidé de tenter sa chance en ce qui concerne le milieu brésilien contactant notamment Paolo Maldini, dont il apprécie le discours. Toutefois, il n’est pas sûr que l’ancien défenseur légendaire du club lombard ait adoré de son côté l’offre de l’OL. Pour faire venir Paqueta, qui n’a jamais réussi à s’imposer au Milan AC, Lyon a proposé un prêt avec une option d’achat à 18 ME, à lever à la guise du club rhodanien, révèle L’Equipe.

La réponse du Milan AC a été rapide, et elle a surtout été négative. Les discussions se poursuivent en tout cas, et l’OL est invité à formuler une offre plus convaincante. Celle-ci pourra faire l’objet d’un prêt, mais l’option d’achat devra être supérieure, et surtout obligatoire. Autrement dit, c’est un futur transfert garanti que le Milan AC compte bien aller chercher dans ces discussions. Une opération qui ressemble toujours à un pari, tant il serait délicat de recruter définitivement le Brésilien au mois de juin 2021 même s’il ne donnait pas satisfaction. Ainsi va ce marché des transferts où l’OL ne veut pas faire de folies, et se prépare aussi à la possibilité de n’enregistrer aucun départ majeur.