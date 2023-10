OL : Lovren « a pourri » Grosso, ça l'écoeure

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a vécu un sale dimanche puisqu’après avoir entrevu la victoire, l'OL s'est contenté d'un nul. Dejan Lovren est apparu très énervé pendant et après le match.

Sous le regard de John Textor et Tony Parker, présents dans les tribunes du Groupama Stadium, l'équipe de Fabio Grosso a longtemps pensé pouvoir enfin prendre trois points, Lyon menant 3-1 à la pause. Mais Lorient n'a pas abdiqué, et les Merlus sont revenus au score, laissant l'OL à sa triste situation de dernier de Ligue 1 avec 5 points de retard sur le premier non relégable (Metz). Il y avait de l'abattement et de l'agacement du côté de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters, l'un d'entre eux voulant même venir s'expliquer directement avec Dejan Lovren après le match avant d'être rattrapé par la sécurité. Le défenseur international croate, qui faisait son retour après une blessure (fissure à une côte), a été dans le dur. Mais une séquence a interpellé tout le monde, lorsqu'il est venu quasiment discuter vigoureusement avec Fabio Grosso en plein match, le défenseur n'appréciant pas que son entraîneur le conseille après le deuxième but de Lorient. Trop c'est trop.

Lovren se chauffe avec Grosso, il devient fou

Le comportement de Lovren avec Grosso c’est en N2 direct votre leader de merde — 𝕁𝕠 🦁 (@JuniiJo) October 8, 2023

Dans son débrief sur sa chaîne Youtube, suivi par plusieurs milliers de personnes, SeriousCharly a dit tout le mal qu'il pensait de l'attitude de Dejan Lovren. « On nous a présenté Dejan Lovren comme un leader vocal dans le vestiaire, et je le remercie pour les quelques mois après son retour. Mais Dejan Lovren, il n’est pas bon, physiquement il n’est pas fiable. Et si on regarde, il n’y a pas énormément de clean sheet et de matchs durant lesquels il est irréprochable. Pendant les deux premiers mois, il a été bon, mais après il y a peu de matchs où on s’est dit « Lovren a été bon ». J’ai un problème avec Lovren, parce que quand Laurent Blanc s’est fait dégager, il a fait une story Instagram cryptique genre il n’est pas d’accord avec le départ de Laurent Blanc. Ensuite, il en a fait une autre du genre « on ne peut pas tout dire ». Là contre Lorient, il a pourri la gueule de Fabio Grosso et ça m’a choqué. Que Lovren pourrisse son entraîneur après avoir reçu une consigne, moi ça me choque. Il est en reprise, mais sur ce match son niveau est honteux. J’ai quand même que son attitude n’est pas bonne, mais oui Lacazette râle aussi, mais il est bon sur le terrain. Lovren, quand il pourrit la gueule du coach, c'est très grave », constate l'influenceur lyonnais, visiblement très agacé de cette situation et du comportement de certains joueurs.