OL : Lopes positif au Covid, mini-cluster à Lyon ?

Dans : OL.

Quelques jours après l’annonce du test positif au Covid-19 de Léo Dubois, c’est Anthony Lopes qui a contracté le virus.

La sélection portugaise vient effectivement d’annoncer le test positif au Covid du gardien de l’Olympique Lyonnais, lequel va immédiatement quitter le groupe et observer une période d’isolement. Il s’agit du second test positif pour un joueur de l’OL en l’espace de quelques jours, après l’annonce du test positif de Léo Dubois, lequel a été remplacé par Ferland Mendy en Equipe de France. Du côté de l’OL, cette situation ne manquera pas d’inquiéter et sera à surveiller avec la plus grande attention dans les prochains jours. L’attention sera également particulièrement accrue à Marseille, qui a affronté Lyon en championnat dimanche au Groupama Stadium…