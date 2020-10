EdF : Dubois positif au Covid-19, F. Mendy le remplace

Dans : Equipe de France.

Leo Dubois quitte le rassemblement de l'équipe de France après avoir été testé positif au coronavirus. Ferland Mendy le remplace.

Les Bleus se sont réunis ce lundi à Clairefontaine pour les trois rencontres du mois d’octobre contre l’Ukraine mercredi, le Portugal dimanche et la Croatie trois jours plus tard. Et seulement quelques heures après s’être rassemblés, les joueurs tricolores sont déjà confrontés à un cas de coronavirus. Leo Dubois a été contaminé par le virus comme le rapporte la FFF. Il est remplacé par l’ancien Lyonnais Ferland Mendy.

« Son test à la Covid-19 diligenté par l'UEFA mardi matin s'étant révélé positif, Léo Dubois a été placé à l’isolement, après la réception des résultats, à l'issue de l'entraînement, ce mardi soir 6 octobre. ‌Comme l'ensemble de la délégation, Léo Dubois avait subi un test préalable au rassemblement. Le résultat était négatif. Le défenseur de l’OL va quitter le groupe et rejoindre Lyon. Le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de rappeler Ferland Mendy. Le défenseur du Real Madrid rejoindra le groupe après France-Ukraine », écrit la FFF dans son communiqué.