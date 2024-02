OL ‍: Lopes peut trembler, Lucas Perri va lui voler sa place

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire en Coupe de France, Lucas Perri a été le héros de la qualification de l’OL aux tirs au but contre Strasbourg mardi soir en arrêtant un penalty. Le Brésilien risque de vite devenir une menace pour Anthony Lopes.

Recruté cet hiver en provenance de Botafogo, l’international brésilien Lucas Perri représente une menace de plus en plus réelle pour Anthony Lopes. Sur le banc en Ligue 1 pour l’instant, le néo-gardien de l’Olympique Lyonnais a enchaîné son deuxième match dans les buts rhodaniens en Coupe de France. Titulaire contre Lille en huitième de finale, il a de nouveau été aligné par Pierre Sage face à Strasbourg au Groupama Stadium. Son arrêt lors de la séance des tirs au but a été décisif et a laissé une excellente impression à Florent Gautreau, lequel a salué la belle performance de Lucas Perri dans l’After Foot en insistant notamment sur son gabarit supérieur à celui d’Anthony Lopes.

« Christophe Lollichon (ancien responsable des gardiens à Chelsea) disait qu’en dessous d’1m90, il ne regardait même pas les fiches des gardiens. Il disait que même si ça semble dingue, il savait qu’il allait trouver de très bons gardiens au-dessus d’1m90 donc il faisait comme ça. Lucas Perri, ce gardien dégage vraiment quelque chose en dehors du fait qu’il ait arrêté un penalty. Pour les tireurs, il est impressionnant avec son gabarit et avec sa façon de naviguer dans le but et d’occuper l’espace » a salué le journaliste de l’After Foot, pour qui il ne serait pas étonnant de voir Lucas Perri chiper la place d’Anthony Lopes dans les semaines à venir.

Lucas Perri, une réelle menace pour Anthony Lopes

De son côté, le gardien brésilien était aux anges après cette victoire lyonnaise, qui lui promet de jouer au minimum un match de plus d’ici la fin de la saison, Pierre Sage l’ayant clairement installé en Coupe de France. « Sur les penalties il y a une sensation personnelle et il y a beaucoup de travail. Je suis un gardien qui a eu dans le passé beaucoup de réussite dans cet exercice. C’était juste une sensation merveilleuse de se retrouver avec tous les copains autour de soi. C’est une qualification et c’était notre objectif principal. Je suis là pour être prêt. Je travaille énormément. Je suis là pour saisir une opportunité en Coupe ou en championnat. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je sens le soutien des supporters et du club, je sens l’amour du public envers moi » s’est réjoui Lucas Perri, qui serait encore plus heureux s’il réussissait à devenir titulaire en Ligue 1. Anthony Lopes n’a sans doute pas intérêt à se manquer lors des prochains matchs car ses performances seront scrutées de très près.