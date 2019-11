OL : Lopes ou Tatarusanu, le débat est clos à Lyon

Dans : OL.

Après deux bourdes contre Benfica et Toulouse, Anthony Lopes peut compter sur le soutien de son entraîneur et des coéquipiers, l'OL étant décidé à faire front pour soutenir son gardien de but.

Anthony Lopes a souvent été considéré comme le maillon fort de l’Olympique Lyonnais, le portier international portugais tenant la baraque quand ça allait mal pour son club de cœur. Mais c’est une évidence, Lopes traverse une passe difficile, sa bourde monstrueuse à Benfica, avec les conséquences que l’on connaît, et celle sans effet contre Toulouse, ont montré que le portier de l’OL a besoin de retrouver ses esprits et son meilleur niveau. Pour cela, Anthony Lopes peut compter sur le soutien de tout le club.

En conférence de presse, Rudi Garcia a remis quelques pendules à l’heure histoire que l’on ne puisse pas croire que l’Olympique Lyonnais était habité par le doute concernant son gardien de but. « Antho va bien. J’ai confiance en lui et ses coéquipiers aussi. Il a rapporté de nombreux points à l’Olympique Lyonnais, et il continuera à le faire. Ça arrive à tout le monde, de faire des erreurs. Quand c’est un attaquant, ce n’est qu’une occasion ratée. Quand c’est un gardien, ça se voit plus », a fait remarquer l’entraîneur de l’OL, qui à priori n’est pas décidé à lancer Ciprian Tatarusanu dans le grand bain européen. Anthony Lopes va cependant devoir confirmer mardi face à Benfica et dimanche prochain à Marseille que ce passage à vide n'était qu'éphémère.