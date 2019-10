OL : Lopes a tout flingué, Garcia lui fait une demande

Dans : OL, Ligue 1.

Coupable sur le but qui a coûté le nul de Lyon à Lisbonne ce mercredi, Anthony Lopes en avait forcément gros sur la patate, d’autant plus qu’il revenait au Portugal à cette occasion, et avait à cœur de se montrer sous son meilleur jour. Impossible d’en vouloir au capitaine lyonnais, tant il est depuis des mois le joueur le plus performant et le plus régulier de l’équipe, et que ses fautes sont rares. D’ailleurs, Rudi Garcia lui a très vite pardonné, même si l’entraineur de l’OL souhaite rebondir sur cette déception et cette rage qui doit habiter Lopes, pour lui demander d’être encore plus fort sur le reste de la saison, et de rapporter des points à son équipe. Il faut dire que l’OL en a bien besoin.

« Je vais m'empresser d'aller le voir, pour le réconforter. Tout le monde peut faire une erreur. On est avec lui. C'est sûr que ce but vient au mauvais moment, il est tardif, et c'est compliqué de revenir et d'égaliser. On était pourtant plus proche de gagner le match que de le perdre" explique-t-il en conférence de presse. "Si je lui en veux ? Pas du tout, ça peut arriver, on ne lui en veut pas. Il a été victime de vouloir jouer trop vite. Il voulait qu'on marque un deuxième but et il s'est un peu précipité. On ne peut rien faire contre une erreur individuelle. J'ai confiance en lui pour qu'il nous fasse gagner plein de points comme il le fait chaque saison », a livré un Rudi Garcia qui sait que la balance des points coûtés/rapportés risque quand même d’être positive cette saison avec Anthony Lopes.