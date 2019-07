OL : Lille ou Lyon, il y a de quoi hésiter pour André

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Afin de renforcer encore un peu plus son milieu de terrain au mercato, l’Olympique Lyonnais souhaite recruter Benjamin André. Priorité du LOSC au mercato, le milieu de terrain rennais pourrait rapidement faire l’objet d’une offre de 9 ME de la part de l’OL. Une offre qui sera difficilement refusable pour Rennes, et qui va forcément pousser le capitaine breton à se poser de nombreuses questions. Doit-il privilégier une place de titulaire quasiment certaine à Lille ou se frotter à la concurrence XXL de Lyon ? Le Progrès se pose la question…

« Lille est déjà sur les rangs et a fait une offre pour combler le départ de Thiago Mendes -parti à l’OL. L’OL, dont les caisses sont pleines après la vente de Ferland Mendy et Tanguy N’Dombele, a la surface pour surenchérir et pourrait faire une offre à hauteur de 9 millions d’euros. Le profil de ce milieu de terrain moderne que l’on dit sous-coté, capable de bien défendre et de se projeter vers l’avant, peut en effet ne pas laisser l’OL insensible. Reste maintenant à savoir si le joueur sera tenté par une aventure à Lille, où une place de titulaire lui serait acquise, ou bien à Lyon où la concurrence sera sans doute plus rude » indique le quotidien régional, pour qui Benjamin André a clairement son destin entre les mains au mercato.