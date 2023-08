OL ‍: Les supporters humiliés, les larmes de Lukeba ne passent pas

Dans : OL.

Longtemps dans une optique de ne pas vendre, John Textor a finalement craqué en vendant Castello Lukeba à Leipzig pour 34 millions d’euros. Les supporters peuvent se sentir floués également.

L’objectif de John Textor était clair lors de ce mercato estival, conserver ses meilleurs joueurs en dépit des belles offres de cadors européens. Rayan Cherki, Castello Lukeba et Bradley Barcola sont en effet très courtisés. Après avoir refusé plusieurs offres de Leipzig, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a finalement craqué en vendant Lukeba pour 34 millions d’euros bonus compris. Un départ qui s’explique en grande partie par la farouche volonté du joueur de partir.

La gestion du cas Lukeba par Textor critiquée

Dans un communiqué officiel, l’OL a d’ailleurs été très cash en expliquant que le club souhaitait uniquement « s’entourer de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible ». Un petit tacle à l’égard de Castello Lukeba, lequel aurait pu être retenu par l’OL peu importe ses envies d’ailleurs. C’est le sens de l’avis exprimé par le streamer @SeriousCharly. Selon le sympathisant lyonnais, John Textor a été bien naïf sur ce coup-là, et il n'est pas le seul, alors que l’histoire pourrait se répéter dans le dossier Bradley Barcola, ciblé par le PSG et Manchester City.

« Tout le monde est fautif dans l'histoire Lukeba. Textor d'avoir été naïf et pas ferme face à un caprice. Lukeba de faire le forcing pour partir à la 1ere offre après des belles déclas. Et nous, moi le premier, à déclarer trop fort notre amour à ces gamins, ça les rend merdeux » a posté le streameur lyonnais avant de conclure. « Le fait que Lukeba puisse croire une seule seconde qu'il va réussir à prendre les supporters pour des débiles avec son post d'adieu mielleux prouve bien le confort absolu dans lequel le soutien des supporters les met. On s'est fait avoir, c'est une leçon pour la suite » a-t-il ajouté.

Reste maintenant à voir si John Textor et Santiago Cucci agiront de manière différente avec Bradley Barcola en le retenant de force ou si comme pour Castello Lukeba, le départ de l’international espoirs français interviendra d’ici la fin du mercato. Priorité du PSG en attaque, Barcola est également suivi de près par Manchester City, qui pourrait accélérer de manière significative dans les prochaines heures alors que le champion d’Angleterre en titre cherche toujours à compenser la perte de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite.