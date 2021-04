OL : Cette phrase de Benzema le scotche toujours, 16 ans après

Dans : OL.

La prise de parole de Karim Benzema lors de sa première mise au vert continue de marquer l’un de ses anciens coéquipiers à l’OL, Pierre-Alain Frau.

Aujourd’hui, Karim Benzema est un attaquant accompli, leader offensif de l’une des meilleures équipes au monde, le Real Madrid. Quel parcours effectué par le jeune numéro 9 de l’OL, qui a marqué les esprits dans son club formateur, où il est parfois annoncé de retour en fin de carrière. Ancien coéquipier de KB9, lui aussi de retour dans son club formateur désormais, Pierre-Alain Frau a vu le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions débuter sous ses yeux. C’était lors de la saison 2004-05. Et lors du premier rassemblement à l’occasion d’une mise au vert avant un match face à Metz, Karim Benzema a marqué ses esprits, avec un discours qui détonnait avec sa modestie et sa timidité.

« J’ai vu tout de suite que Karim Benzema allait être un top. Il avait la mentalité pour. Son 1er discours pour le bizutage, il dit : je suis là pour prendre votre place. Cela montrait qu’il avait de l’ambition. Mais on savait qu’il allait mettre tout le monde dehors. Et il l’a fait », a souligné l’ancien lyonnais, désormais revenu en tant que technicien au FC Sochaux, dans les colonnes du Progrès. En effet, Karim Benzema, en enchainant les actions d’éclat et les buts décisifs, est rapidement devenu l’attaquant incontournable de l’OL, avant de se faire recruter par le Real Madrid. Un parcours exemplaire et qui est loin d’être terminé, même si les supporters continuent de rêver secrètement de le voir revenir à Lyon pour y terminer sa carrière. Pour le moment, cela n’en prend pas le chemin, Karim Benzema étant tellement décisif avec le Real Madrid que le club madrilène n’a pas d’autres choix que de le prolonger prochainement.