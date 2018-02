OL : Les salaires explosent en L1, Aulas accuse le PSG !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Ce mardi, le journal L’Equipe dévoile les salaires des clubs de Ligue 1, et cela fait forcément (beaucoup) réagir.

Les supporters, mais également les dirigeants, Jean-Michel Aulas le premier. Dans les colonnes du quotidien national, le supporter de l’OL a notamment évoqué le salaire monstrueux de Kylian Mbappé dans la capitale (1,5ME par mois). Selon le président rhodanien, c’est précisément ce genre de cas qui rend les négociations compliquées avec tous les jeunes joueurs, notamment au moment de la signature du premier contrat professionnel.

« Le récent cas Mbappé modifie encore les équilibres. Il a un peu moins de 20 ans et des rémunérations invraisemblables. Donc les discussions pour les jeunes joueurs deviennent plus difficiles. On a une attitude plus ouverte que par le passé mais on essaie surtout de faire des plans de carrière plus longs. Même si le premier contrat pro est limité à trois ans, on s’inscrit dans une politique de plus long terme en intégrant des primes qui se transforment en salaire » explique Jean-Michel Aulas dans L’Equipe, avant de confirmer l’importance capitale d’une qualification européenne pour un club comme Lyon.

« Alors même si on démarre en dessous de certains clubs, la qualification en Ligue des champions ou en Ligue Europa détermine automatiquement leur salaire sur le futur. Ça permet de résister le plus possible au marché, et pour le joueur et pour l’agent, si ça se passe bien, ce qui est plutôt le cas… Ça donne un coefficient multiplicateur automatique. Ils savent qu’en jouant à Lyon, ça va grimper très vite » a lâché l’homme fort de l’OL. Pour rappel, le salaire le plus élevé de l’effectif rhodanien est de 350.000 euros (brut mensuel), bien loin des rémunérations gigantesques du PSG.