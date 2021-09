OL : Bruno Guimaraes reçoit une leçon de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon a enchaîné une seconde victoire de suite en Ligue 1 dimanche soir face au RC Strasbourg au Groupama Stadium (3-1).

Plus solides défensivement, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont globalement maîtrisé la rencontre. De toute évidence, cette maîtrise a été possible grâce à la bonne performance des milieux de terrain. Houssem Aouar s’est montré à son avantage, tout autant que Bruno Guimaraes. L’international brésilien a d’ailleurs été le meilleur joueur de l’OL selon les notes du journal L’Equipe, avec un bon 7/10. Mais en conférence de presse, Peter Bosz s’est montré très exigeant envers son milieu de terrain, affirmant qu’il avait encore perdu trop de ballons à ses yeux, et qu’il pouvait mieux faire.

Peter Bosz exige mieux de Bruno Guimaraes

« Bruno Guimaraes a été très bon, oui, mais en première période il a perdu trop de ballons même s'il fait une passe décisive fantastique. Tous les joueurs peuvent perdre des ballons, pas de problème c'est le foot, mais pas lui. Lui, c'est sa première qualité de ne pas le perdre. Après la pause, il a été très très bon. Les supporters, je suis allé les remercier à la fin car ce soir ils nous ont vraiment poussés, on avait l'impression que le stade était plein. Ça a fait une vraie différence par rapport aux premiers matches de la saison » a lancé le très exigeant Peter Bosz, avant d’analyser plus globalement la performance lyonnaise du soir. « La première période n'était pas bonne, il faut le dire, Strasbourg était meilleur que nous. À part le but, on n'a rien montré et raté des passes faciles. En seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux (…) Et on a marqué des beaux buts. Mais dans ma tête, on doit être encore meilleurs que ce qu'on a vu ce soir » a analysé Peter Bosz, très pointilleux et exigeant avec ses joueurs, ce que Jean-Michel Aulas et Juninho apprécieront.