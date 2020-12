OL : Les objectifs de Dembélé ? Marquer et être transféré

Dans : OL.

Homme fort de l'OL la saison passée, Moussa Dembele peine à confirmer ces derniers mois.

Héros de la victoire des siens sur la pelouse de Manchester City avec un doublé la saison dernière, Moussa Dembele espérait s'installer comme l'un des attaquants qui compte en Ligue 1. Malheureusement pour lui, tout ne se passe pas comme prévu. Auteur de 24 buts en 2019-2020, l'ancien joueur du Celtic est à la peine cette saison. Titularisé à seulement cinq reprises par Rudi Garcia, l'attaquant connaît une panne d'efficacité dont il n'a pas l'habitude. L'an dernier, au même stade de la saison, il avait déjà inscrit huit buts. Cette fois, il a du attendre la 12e journée de Ligue 1 face à Reims pour débloquer son compteur en championnat. Devancé dans la hiérarchie par Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay, Moussa Dembele espère bien bouleverser les choses en cette fin d'année, mais pas forcément dans le but de rester à Lyon...

Malgré un statut de remplaçant, le joueur de 24 ans parvient toujours à se créer des occasions. Comme Rudi Garcia le rappelle, son joueur pourrait afficher de bien meilleures statistiques avec un peu plus de réussite. En effet, Dembele aurait pu être buteur à plusieurs reprises face à Saint-Etienne et Nîmes. En manque de temps de jeu, le natif de Pontoise verrait d'un bon oeil un départ au mercato hivernal. Après avoir évolué à Fulham ou au Celtic, Dembele dispose d'une belle cote Outre-Manche. Selon Le Dauphiné, l'objectif de Dembele serait bien de retrouver une place de titulaire dans le but d'attirer le maximum de recruteurs de Premier League. Un transfert qui arrangerait les deux parties.