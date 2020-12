OL : Prêt ou transfert, Dembélé va enflammer Noël

Dans : OL.

Enfin buteur avec l’OL cette saison face à Reims dimanche (3-0), Moussa Dembélé reste toutefois un remplaçant aux yeux de Rudi Garcia.

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a trouvé son équipe-type avec un trio offensif composé de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi. L’OL n’étant pas qualifié en coupe d’Europe cette saison et alors que la menace plane sur la tenue de la Coupe de France, les perspectives de grappiller du temps de jeu sont assez faibles pour Moussa Dembélé. En toute logique, un départ dès le mercato hivernal est de plus en plus sérieusement envisagé par l’attaquant de 23 ans et par l’état-major lyonnais. En cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties, Jean-Michel Aulas ne s’opposera pas au départ de son attaquant recruté 22 ME en provenance du Celtic Glasgow il y a deux ans.

Ce mercredi, le média britannique Euro Football Rumours se pose toutefois la question de savoir sous quelle forme Moussa Dembélé est susceptible de quitter l’OL. Le site, qui relaie une nouvelle fois un intérêt très sérieux de la part de West Ham pour l’attaquant des Gones, explique qu’un prêt pourrait convenir à tout le monde. En effet, Jean-Michel Aulas y verrait le moyen de maintenir son attaquant en forme et de lui faire prendre de la valeur financière, avant de le vendre au prix fort cet été ou de le voir revenir en état de grâce à l’OL sous les ordres du prochain entraîneur. Quant à un transfert, ce n’est finalement pas l’hypothèse n°1 à ce jour. Car en raison de la crise du Covid-19, il y a peu de chance que West Ham casse sa tirelire et fasse pleuvoir les billets pour Moussa Dembélé. Reste à voir si de son côté, l’ex-international espoirs français est emballé par la perspective de rejoindre les Hammers…