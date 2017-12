OL : Les joueurs vont devoir y aller mollo sur le chocolat à Noël

Dans : OL, Ligue 1.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais va clôturer son année 2017 par un déplacement sur la pelouse du Stadium de Toulouse lors de la 19e journée.

Après cette rencontre, les joueurs rhodaniens auront dix jours de vacances pour profiter de leurs familles pendant les fêtes de Noël. « C’est beaucoup, mais nécessaire » a concédé Bruno Genesio en conférence de presse ce mardi après-midi. Néanmoins, le coach de l’OL compte sur le sérieux de ses troupes pour revenir en forme après la trêve internationale. Sans quoi il faudra passer à la caisse…

« Ils ont besoin de couper physiquement et mentalement. Mais il y a aussi une exigence en respectant le programme individuel qu’on va leur donner. Ils doivent revenir en bonne forme, fit, sans kilos superflus. Si c’est 600 grammes ou un kilo, ça ira. Si on dépasse le kilo, il y aura des choses mises en place. Comme des amendes. C’est important, sinon ça cause des blessures, on perd du temps » a prévenu Bruno Genesio, qui n’a pas (du tout) l’intention de retrouver des joueurs hors de forme début janvier avant le déplacement à Nancy en 32es de finale de la Coupe de France. Tout le monde est prévenu.