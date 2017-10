OL : Les joueurs lyonnais promettent de ne pas faire de coup tordu à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait désormais, c'est bien le vestiaire lyonnais qui avait demandé et obtenu la peau d'Hubert Fournier il y a deux ans, Maxime Gonalons ayant fait connaître cette requête à Jean-Michel Aulas en fin d'année. Mais cette fois, le scénario ne semble pas devoir se renouveler avec Bruno Genesio. Car Anthony Lopes l'a confié ce mercredi, les joueurs de l'OL sont derrière celui que les supporters ont ironiquement surnommé Pep Genesio. Autrement dit, le coach de l'Olympique Lyonnais n'a pas à craindre un coup tordu de son vestiaire.

Interrogé sur le coup de pression mis par Jean-Michel Aulas, le portier international portugais de Lyon a été clair. « Il n’y a pas de pression du tout. Nous, on a entièrement confiance en Bruno Genesio, comme il a entièrement confiance en nous. Personne ne lâchera personne. On est un groupe assez extraordinaire, personne ne lâchera et on ira au bout avec nos idées en espérant être récompensés à la fin. On essaie de faire le moins attention possible aux rumeurs. Nous, ce qui nous importe, c’est d’être performants sur le terrain et de faire notre jeu le plus souvent possible. A la fin, on ne retient que le résultat », a expliqué Anthony Lopes, décidé à obtenir les résultats qui ramèneront le calme autour de Bruno Genesio.