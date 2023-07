Textor freiné par la DNCG, c'est bon pour l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La DNCG a pris en début de semaine la décision d’encadrer la masse salariale et les indemnités des transferts de l’OL durant ce mercato estival.

Le projet de John Textor démarre mal à l’Olympique Lyonnais. A peine aux manettes du club en lieu et place de Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain a été épinglé par la DNCG, le gendarme financier du football français. La masse salariale de l’OL et les indemnités de mutation seront encadrées et Lyon n’aura donc pas les mains libres durant ce mercato estival. Un coup dur pour l’état-major des Gones et pourtant, la nouvelle n’est pas si dramatique que cela selon Sofiane Zouaoui.

Sur l’antenne de RMC, celui qui est consultant mais également sympathisant lyonnais n’a pas caché que cette mise sous tutelle de l’OL par la DNCG le rassurait puisque les restrictions imposées par le gendarme financier du football français allaient obliger John Textor à garder un certain équilibre sur le plan économique. Cela démontre par ailleurs une confiance très limitée envers le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

La DNCG sur le dos de l'OL, une nouvelle rassurante ?

« Les décisions de la DNCG à l’encontre de l’OL ne m’inquiètent pas plus que ça. Après c’est vrai que sur la communication, quand tu démarres un projet pour Textor ce n’est pas top. Mais sur le fond je trouve que c’est une bonne nouvelle car c’est ce dont Lyon a besoin au moment précis. L’OL a besoin d’une approche cohérente et chiffrée par rapport au budget présenté. Je me méfie beaucoup de Textor mais s’il a une instance pour le réguler au minimum, je dis pourquoi pas » a analysé le journaliste de RMC avant de conclure.

« Pour un club qui va enchainer une deuxième saison sans coupe d’Europe, il faut une maitrise financière. De plus, ça va obliger l’OL à travailler sur sa masse salariale. Beaucoup de gros salaires sont déjà partis, c’est important d’avoir une épée de Damoclès pour libérer de la masse salariale. Enfin, être encadré en termes de salaires et de transferts, ça va obliger Lyon à travailler avec plus de précisions sur le marché des transferts. C’est bien que Textor soit freiné, qu’il sache qu’en France il y a une instance qui lui dise ‘ici c’est pas les Etats-Unis’, qu’il y ait une instance pour réguler » a fait savoir Sofiane Zouaoui dans l’After Foot. Alors qu’il est plutôt commun de s’inquiéter et de s’agacer de ce genre de restrictions, le sympathisant lyonnais est rassuré de la mise sous tutelle de John Textor. Nul doute que l’Américain a un avis bien différent sur la question.