OL : Les incroyables propos de Riolo sur Rudi Garcia

Loin d'être connu pour être un fan de Rudi Garcia, Daniel Riolo a félicité l'entraîneur de l'OL pour ses changements tactiques qui ont permis aux Gones de renverser un match fou contre Monaco.

Lors d'un match au scénario totalement fou, l'OL s'est relancé dans la course à la Ligue des Champions en renversant l'AS Monaco (3-2) grâce à un but de Rayan Cherki dans les dernières minutes. Souvent critiqué, que cela soit par les supporters ou les médias, Rudi Garcia a cette fois réussi à tirer son épingle du jeu en proposant des changements pertinents qui ont gêné l'organisation monégasque. Sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo a tenu à souligner les choix payants effectués par l'entraîneur lyonnais qui ont permis à son équipe de revenir dans le match.

« Lyon a fait un gros coup comptable, surtout que l’OL était très mal embarqué à un moment du match. C’est un scénario favorable contrairement à la semaine d’avant contre Lille. Lyon a gagné à 10 contre 11. On reproche souvent à Garcia de ne pas réussir à modifier ses compos. Là, il a changé des choses en revenant à quatre derrière, il a fait de bons changements, et son OL a arraché une victoire totalement inespérée. Ce match a été emballant. C’est Memphis, avec cette égalisation un peu curieuse, qui a relancé l’OL. Cette victoire à 10 est un joli exploit. Les Lyonnais ont évité d’être enterrés. Ils sont encore vivants. Dans le duel pour la troisième place, quand on regarde le calendrier, on se demande quelle équipe va perdre des points ? Ça pourrait rester comme ça. Et ce succès de l’OL à Monaco pourrait ne pas suffire. Mais au moins, les Lyonnais ne sont pas morts ! » a déclaré le journaliste.

Prolongation pour Garcia ?

Et le journaliste n'est pas le seul à avoir apprécier la prestation de Rudi Garcia. Juste après la rencontre, Jean-Michel Aulas a énormément insisté sur le travail réalisé par son entraîneur. Alors que le technicien en fin de contrat en juin prochain semblait destiné à quitter le Rhône au terme de la saison, cette surprenante victoire contre Monaco pourrait bien changer les choses. Avec un point de retard sur les Monégasques à trois journées de la fin, les Gones peuvent encore rêver de Ligue des Champions. Une qualification en C1 qui permettrait à Rudi Garcia d'aborder plus sereinement des négociations avec sa direction. En cas de départ de l'ancien coach du LOSC, Juninho surveille de très près la situation de Roberto De Zerbi, qui quittera Sassuolo à la fin de la saison.