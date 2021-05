OL : Aulas sidéré par Garcia, la prolongation relancée ?

Dans : OL.

Rudi Garcia a-t-il marqué des points en vue de sa prolongation de contrat à l'OL avec la surprenante victoire à Monaco ?

Folle fin de match à Monaco, où Lyon est allé chercher une victoire assez difficile à imaginer pendant longtemps. Ce succès 3-2 sur les terres d’une équipe qui n’avait plus encaisser de buts depuis deux mois force le respect, et relance surtout le carré de tête. L’OL peut désormais revenir sur l’ASM dans la lutte à la troisième place, tandis que le LOSC et le PSG sont désormais pressentis pour se disputer le titre. Concernant Lyon, Jean-Michel Aulas a forcément apprécié la solidarité de mise dans l’effectif, mais le président lyonnais, qui n’était pas vraiment adepte de cet exercice ces dernières semaines, a tiré son chapeau à Rudi Garcia pour son coaching décisif. En effet, Cherki a inscrit le but décisif en fin de rencontre, même si avec les cinq changements désormais, les chances de voir un joueur entrant être décisif sont forcément loin d’être négligeables.

Il n’en reste pas moins que Jean-Michel Aulas a insisté pour saluer le travail de son coach. « C’est légitime quand on est un président avec un peu d’expérience, de soutenir ses équipes. Il y avait de la déception après Lille, mais il y avait de l’espoir. Ce match arrivait à point nommé. Et là, il y a du talent et une fierté immense. Quelques fois on a tendance à le décrier, mais je voulais saluer le coaching de Rudi Garcia. Il a fait une semaine extraordinaire pour trouver le système de jeu. Rudi était là et il a fait un coaching gagnant. Les gars ont été magnifiques avec lui », a livré à Canal+ le président de l’OL, qui a adoré ce match et la prestation de ses joueurs. Au point de reconsidérer la situation de Rudi Garcia, qui semblait plus que jamais sur le départ ces derniers jours ?