OL : Les fans du PSG autorisés contre l'OL, mais très encadrés

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le PSG se déplacera à Lyon dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les supporters parisiens seront autorisés.

Néanmoins, du fait des tensions entre les supporters des deux clubs, la préfecture du Rhône a pris un arrêt limitant la taille du parcage et interdisant la présence de fans du PSG en dehors du déplacement encadré par le club. Une décision prise en raison de plusieurs épisodes de tension autour des déplacement parisiens dans le Rhône ces dernières années, et de l’utilisation de fumigènes et pétards dans certains cortèges comme à Naples en Ligue des Champions. « La préfecture interdit aussi la possession et le transport des boissons alcoolisées autour du stade rhodanien » précise par ailleurs Le Parisien.