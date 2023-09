OL ‍: Les entraineurs ne veulent pas venir, les raisons dévoilées

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La quête de la perle rare se poursuit à l’OL, qui cherche activement un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Laurent Blanc. Mais pour l’heure, les pistes creusées par John Textor sont toutes tombées à l’eau.

Will Still, Thiago Motta, Marcelo Gallardo et plus récemment Graham Potter. Sur le papier, l’Olympique Lyonnais a de très bonnes idées pour remplacer Laurent Blanc, dont les jours à la tête du club rhodanien sont comptés. Problème : aucun des coachs ciblés n’est emballé à l’idée de rejoindre l’OL. Il faut dire que sportivement, les Gones sont dans une situation précaire avec un point en quatre matchs. Et au-delà du rectangle vert, de gros doutes entourent le projet de John Textor après un mercato plombé par les restrictions imposées par la DNCG, le gendarme financier du football français.

Une situation financière qui freine la venue du nouveau coach ?

La situation de l’OL fait beaucoup parler en France, mais également Outre-Manche, dans la mesure où John Textor aimerait s’attacher les services d’un coach anglophone. Le profil de Graham Potter cochait toutes les cases ou presque pour l’homme d’affaires américain, mais l’ex-entraîneur de Chelsea a gentiment décliné la proposition. Sur CBS Sports, le journaliste Jonathan Johnson a évoqué les difficultés de Lyon dans la quête du nouvel entraîneur. La mauvaise image du club depuis la prise de fonctions de John Textor ainsi que les problèmes financiers mis en avant par la DNCG sont les deux principaux freins dans la quête du nouvel entraîneur selon lui.

« Il y a un certain nombre de candidats que l’OL examine en ce moment, Blanc est soumis à une pression importante. Mais il y a beaucoup de problèmes à l’OL en ce moment… Il y a des problèmes très profonds à l’OL, plus profonds que l’entraîneur et même s’il y a un changement de coach qui pourrait améliorer les choses sur le terrain, l’OL n’est pas dans une bonne position en ce moment. Les problèmes financiers du club signifient également qu’il sera difficile de trouver un coach avec un certain type de salaire et qui exigent un budget important pour le mercato comme c’est par exemple le cas de Potter, habitué à travailler avec les clubs de Premier League » explique le journaliste, pour qui Lyon est confronté à plusieurs contraintes qui freinent la venue d’un nouvel entraîneur. Mais John Textor ne baisse pas les bras et a bien l’intention de frapper un joli coup sur le marché des coachs pour trouver un successeur digne de ce nom à Laurent Blanc, plus en danger que jamais.