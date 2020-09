OL : Garcia alerte Aulas, « Touche pas à mon effectif »

Dans : OL.

Invité de Téléfoot, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué le mercato et envoyé un message très direct à Jean-Michel Aulas sur ce sujet.

Tandis que des rumeurs envoient déjà Memphis Depay au FC Barcelone, et que le départ d’Houssem Aouar est de plus en plus évoqué, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que beaucoup de choses peuvent encore se passer au sein de son effectif. Mais ce dimanche, sur TF1, Rudi Garcia a fait passer un message clair et net à destination de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Pour réussir une belle saison de Ligue 1, seul objectif de l’OL en 2020-2021, le technicien lyonnais réclame que l’on ne brade pas son équipe et que la belle histoire débutée lors du Final 8 avec ce groupe puisse se poursuivre.

Et Rudi Garcia de réclamer de la stabilité à ses boss. « Personne n'est parti de l’Olympique Lyonnais car avec cette histoire de Covid on ne sait pas s'il y aura des offres comme chaque saison à cette période du mercato. Est-ce Jean-Michel Aulas va sortir le chéquier ? Il faut lui demander c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Je fais confiance à mes dirigeants pour garder une équipe compétitive pour cette saison 20/21 afin d'assumer nos ambitions, à savoir retrouver la Ligue des champions. On a créé quelque chose avec ce groupe et si on veut être dans la continuité avec ce groupe, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de départs afin de confirmer cette dynamique. Peur du mercato ? Non, il y a beaucoup de supputation, on avance avec ce groupe-là, on verra car c'est assez particulier, le mercato fermera après la 5e journée », a fait savoir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le message est passé.