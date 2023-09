OL ‍: Les Bad Gones insultent Barcola et Lukeba

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le Groupama Stadium ne fera pas le plein pour le choc de ce dimanche soir entre l’OL et le PSG en Ligue 1.

Un choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais en championnat, c’est habituellement l’assurance de faire le plein au Groupama Stadium. Ce ne sera pas le cas ce dimanche puisque le stade de l’OL ne sera pas complet pour la rencontre comptant pour la quatrième journée de Ligue 1 face aux partenaires de Kylian Mbappé. Malgré un début de saison complexe avec un point seulement récolté en quatre matchs, l’OL pourra en revanche compter sur le soutien des Bad Gones.

«Il est grand temps que le football redevienne la priorité de l’Olympique Lyonnais !» Le message des Bad Gones #OLPSG pic.twitter.com/LPsd3shlrk — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 3, 2023

Le groupe de supporters du club rhodanien a d’ailleurs envoyé un message à l’attention de John Textor et des actionnaires de l’Olympique Lyonnais. « Il est grand temps que le football redevienne la priorité de l’Olympique Lyonnais » pouvait-on lire sur l’une des banderoles déployées lors de l’échauffement entre les deux équipes à quelques minutes du coup d’envoi. Un message très clair à l’égard de John Textor et de la direction de l’OL alors que les dernières semaines ont été polluées par de nombreuses affaires extra sportives, avec la DNCG ou encore la plainte déposée par Jean-Michel Aulas à l’encontre d’Eagle Football. Reste maintenant à voir dans les semaines et les mois à venir si le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais aura reçu le message cinq sur cinq.

La banderole des supporters lyonnais pour Lukeba et Barcola 😳



« Quitter votre club formateur pendant la tempête. Vous êtes des m**des ! »



(@TomBonnard3) pic.twitter.com/aV3akYfLuK — Footballogue (@Footballogue) September 3, 2023

John Textor n'est pas le seul à en avoir pris pour son grade dans les banderoles déployées par les Bad Gones avant le match entre le PSG et l'OL. Bradley Barcola et Castello Lukeba ont également été ciblés, eux qui ont quitté leur club formateur durant le mercato estival, respectivement pour rejoindre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. « Quitter votre club formateur pendant la tempête. Vous êtes des m**des ! » pouvait-on lire sur l’une des banderoles déployées pendant l’échauffement. Le ton est donné alors que Bradley Barcola est sur la feuille de match ce dimanche… côté PSG.