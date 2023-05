OL : Les 130 ME arrivent bientôt, Textor attend la DNCG

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que John Textor doit trouver plus de 100 millions d’euros avant la fin de l’exercice 2022-2023 pour passer tranquillement devant la DNCG, les nouveaux dirigeants de l’Olympique Lyonnais ne sont pas du tout inquiets.

Jeudi, RMC Sport a lancé une petite bombe en annonçant que John Textor doit trouver près de 130 millions d’euros avant le mois de juin pour permettre au club rhodanien de passer devant la DNCG avec une certaine forme de tranquillité. Mais alors que la situation paraissait urgente et limite inquiétante pour l’OL à un mois de l’échéance, il n’en sera finalement rien. Puisque selon les informations du site Olympique & Lyonnais, « il n'y a pas de sujet » au sein de l’OL. Tout simplement parce que Lyon s’apprête à empocher entre 80 et 100 millions d’euros avec la vente de sa franchise américaine (OL Reign) et d’une majorité des parts de sa section féminine. Outre cela, l’OL va également rapidement récupérer les 30 millions d’euros de la vente de Malo Gusto à Chelsea. Autant dire que les 130 ME recherchés par Textor en vue du passage devant la DNCG sont déjà plus ou moins en approche, tout en sachant que les Gones vont sûrement vendre d’autres joueurs en début de mercato estival.

Textor est pressé de passer devant la DNCG

Malgré tout cela, la situation de l’OL sera scrutée avec insistance par le gendarme financier du football français, comme pour chaque club racheté. Mais sachant que l’OL est une entreprise saine, grâce à la bonne gestion de Jean-Michel Aulas ces dernières années, Textor n’a « pas reçu de demande extraordinaire de la part de la DNCG suite au changement de la structure du capital ». Le propriétaire américain se dit même impatient à l’idée de présenter son nouveau projet à la DNCG en juin prochain. Autant dire que les supporters lyonnais peuvent dormir tranquille jusqu’au passage devant la commission de contrôle de gestion. Une bonne nouvelle que les Gones aimeraient coupler avec une fin de saison réussie sur le plan sportif, avec un Top 5 à aller chercher et une place en Coupe d’Europe à conquérir lors des quatre dernières journées de championnat.