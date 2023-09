OL ‍: Lepenant reste finalement à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé sur le départ, sous forme de prêt, Johann Lepenant restera cette saison à l'Olympique Lyonnais.

Arrivé l'été dernier à l'OL en provenance de Caen, le jeune milieu de terrain lyonnais avait été cité du côté de Clermont, mais aussi de Lorient ces derniers jours. Même s'il est souvent critiqué, Johann Lepenant est un joueur de base pour Laurent Blanc, comme il l'avait été lorsque Peter Bosz entraînait l'Olympique Lyonnais. C'est pour cela que, selon Footmercato, le club de John Textor a décidé de ne pas accorder de bon de sortie au natif de Granville et de repousser les offres arrivées ces dernières semaines. Même si l'OL va renforcer son milieu de terrain, et que Lepenant aura donc une vive concurrence, Lyon compte sur lui pour réussir à retrouver le haut du classement de Ligue 1 et pourquoi pas une place européenne en fin de saison.