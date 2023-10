OL ‍: Lepenant ne préfère pas la France à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un an après être arrivé à l'Olympique Lyonnais, Johann Lepenant n'est toujours pas un titulaire indiscutable, alors même que ses performances sont succulentes avec l'équipe de France Espoirs.

S'il traîne sa misère sur le banc de touche de l'OL, Fabio Grosso ne l'ayant pas titularisé depuis qu'il a repris le club après le limogeage de Laurent Blanc, Johann Lepenant revit dès qu'il rejoint l'équipe de France Espoirs. Et c'est encore plus le cas suite à l'arrivée de Thierry Henry aux commandes des Bleuets, le champion du monde 1998 accordant une énorme confiance dans le jeune joueur né à Granville. Vendredi encore, dans un match assez compliqué contre la Bosnie-Herzégovine, le milieu de terrain lyonnais a fait mieux que tirer son épingle, Lepenant étant clairement le meilleur joueur de l'équipe de France, obtenant même une note de 7 dans L'Equipe et le titre d'homme du match.

Lepenant ne se cache pas avec l'OL

Pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, cela doit tout de même inciter à se poser des questions sur les raisons qui font que les entraîneurs successifs de l'OL n'ont pas installé l'ancien Caennais dans leur onze de départ, alors que Thierry Henry en a fait un de ses cadres. Quoi qu'il en soit, Johann Lepenant veut tordre le cou à l'idée qui pourrait circuler sur une implication moindre avec Lyon qu'avec les Espoirs français comme certains le prétendent.

« Est-ce que la sélection est une respiration ? Non, c'est juste autre chose. J’ai du temps de jeu donc forcément je suis très content. Je donne mon maximum comme je le fais aussi à Lyon », confie le joueur qui fêtera ses 21 ans le 22 octobre prochain. Un message très clair envoyé à l'Olympique Lyonnais et à ses supporters, dont quelques-uns ont été très agressifs à l'encontre du milieu de terrain sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si Fabio Grosso accordera sa confiance à celui qui ne pourra pas prétendre à aller plus haut que les Espoirs s'il ne joue pas plus avec l'OL.