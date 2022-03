OL : Léo Dubois et Lyon, divorce au prochain mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sifflé dès l'annonce de la composition des équipes, Léo Dubois a cédé sa place à Malo Gusto à la pause. Pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais, l'avenir passe par un départ de l'OL.

Peter Bosz a beau avoir fait de l’international tricolore son capitaine à l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois a été pris en grippe par les supporters du club de Jean-Michel Aulas, et le défenseur paie pour les résultats chaotiques de son club cette saison. Dimanche, avant même le début du naufrage contre Rennes, l’ancien Nantais a été sifflé, et l’annonce de son remplacement par Malo Gusto à la pause a été largement applaudie, même si ce dernier n’a pas été flamboyant non plus, loin de là même. Mais ainsi va la vie de ceux qui n’ont pas la carte à Lyon, Léo Dubois n’étant pas le premier à ainsi prendre cher à chaque match sans que l’on sache finalement pourquoi il focalise le mécontentement. Quoi qu’il en soit, du côté de l’Olympique Lyonnais et de l’international français, on est bien conscient que cela ne peut pas réellement durer éternellement, personne n’ayant à gagner de cette situation forcément compliquée. Mais le joueur de 27 ans a encore deux ans de contrat avec l’OL.

Léo Dubois, chronique d'un divorce annoncé à Lyon

Vous voyez la maison de Jeff Bezos à 165 millions d'euros avec des courts de tennis et un golf 9 trous ?



Ben c'est absolument rien à côté du manoir qu'est en train de construire Adrien Truffert dans le dos de Léo Dubois. — Charly M. (@SeriousCharly) March 13, 2022

Arrivé libre de Nantes en 2018, Léo Dubois avait prolongé son contrat un an plus tard, mais cela ne devrait pas changer grand-chose à son avenir si l’on en croit Hervé Penot. Au lendemain de la démonstration rennaise au Groupama Stadium, et compte tenu des circonstances, il n’y plus guère de doute que le défenseur français sera transféré l’été prochain, du moins si Jean-Michel Aulas reçoit une offre raisonnable. « Comment Dubois va-t-il passer les derniers mois de la saison ? Sera-t-il relégué derrière Gusto, en grande difficulté lui aussi face aux Rennais ? Le choix de Bosz contre Porto, jeudi en Ligue Europa, donnera de premières indications après cet échec face aux Bretons. Et Dubois n'est pas certain d'en sortir vainqueur. Son avenir ne devrait, de toute façon, pas nécessairement se dessiner à l'OL », explique le journaliste de L’Equipe, pas très optimiste pour la suite et probablement la fin de la carrière lyonnaise du défenseur, devenu un bouc-émissaire idéal.