OL : Le vestiaire éteint l’incendie Thiago Mendes !

Dans : OL.

Enorme sous les couleurs de Lille la saison dernière, Thiago Mendes n’a pas été convoqué par Rudi Garcia pour le choc entre les Dogues et l’Olympique Lyonnais, dimanche soir.

Depuis quelques semaines, le Brésilien passe derrière Aouar, Tousart, Guimaraes, Caqueret ou encore Jean Lucas dans la hiérarchie des milieux de terrain. Une situation bien complexe pour Thiago Mendes, recruté à prix d’or par l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. Surtout, sa mise à l’écart n’est pas seulement sportive pour certains observateurs, qui estiment que l’hygiène de vie de Thiago Mendes et les moqueries de sa femme Kelly à l’égard de Rudi Garcia sont également à l’origine de la mise à l’écart du joueur. Tout cela a provoqué une énorme polémique que le vestiaire de l’OL a tout de même essayé éteindre dans les colonnes du Parisien…

Interrogé sous couvert d’anonymat, un joueur de l’Olympique Lyonnais a indiqué au journal francilien qu’il n’y avait pas le moindre souci en interne avec Thiago Mendes. « Tout va bien avec Thiago Mendes dans le groupe. Il a toujours le sourire, il amène sa joie de vivre » a notamment expliqué un joueur de l’Olympique Lyonnais, pour qui le Brésilien ne fait pas payer au groupe lyonnais sa mise à l’écart. Absent du groupe contre Saint-Etienne et le PSG, Thiago Mendes fait les frais d’une rude concurrence et de ses performances sportives décevantes, comme l’indiquait Rudi Garcia en conférence de presse. « Je décide seulement en fonction des critères sportifs, assure Garcia. On a une institution forte qui gère ces choses extrasportives. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le cirque des réseaux sociaux ». Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, Thiago Mendes parviendra à remonter la pente.