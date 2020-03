OL : Thiago Mendes écarté, une sanction cachée à Lyon ?

Dans : OL.

Thiago Mendes ne figure pas dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour le match de ce dimanche à Lille. Cela commence à ressembler à une sanction contre le milieu de terrain.

Il faut remonter au dimanche 16 février, et un nul chanceux (1-1) de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg au Groupama Stadium, pour retrouver la trace de Thiago Mendes dans le onze de départ de Rudi Garcia. Depuis, le milieu brésilien a disparu d’abord de l’équipe, puis du groupe. Il est vrai que le joueur recruté au dernier mercato à Lille s’est retrouvé mêlé à deux polémiques, la première liée à sa vie nocturne à Lyon, la seconde à un message posté par son épouse sur les réseaux sociaux dans laquelle cette dernière provoquait directement Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia avec son fameux maquillage de clown. Résultat, Thiago Mendes n’a pas été retenu lors des derniers matchs.

Mais vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait évoqué le cas de Thiago Mendes, en même temps que celui de Jean Lucas et de Maxence Caqueret, Rudi Garcia rappelant qu’il fallait désormais se battre pour être titulaire en milieu de terrain. Et Thiago Mendes avait compris le message puisque l’ancien lillois s’était clairement impliqué dans les entraînements de la semaine histoire de montrer qu'il n'avait pas abdiqué. Mais le couperet est tombé, et Thiago Mendes ne figure toujours pas le groupe de l’OL pour la rencontre importante de ce dimanche face au LOSC. Même si Lyon n’a pas communiqué sur ce dossier, il devient évident que Thiago Mendes a probablement fait l’objet d’une sanction interne histoire de lui rappeler que l’Olympique Lyonnais méritait plus de respect de sa part et de celle de ses proches. Reste à savoir quand le joueur recruté pour 25ME va retrouver le groupe lyonnais ? Seuls Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia connaissent la réponse.