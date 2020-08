OL : Le triplé de Cristiano Ronaldo va faire pleurer Lyon

Dans : OL.

Après avoir difficilement terminé sa saison, la Juventus a tout de même conservé suffisamment d’avance pour remporter son 9e titre consécutif de champion d’Italie.

L’essentiel est là, mais le plus important arrive avec la Ligue des Champions. Les Turinois doivent refaire leur retard d’un but sur Lyon, qu’ils reçoivent vendredi dans un match décisif. S’il n’y aura pas de public pour cette rencontre, l’importance de la rencontre suffira à décupler les forces de Cristiano Ronaldo, qui répond toujours présent dans les grands matchs. Et ses coéquipiers n’ont aucun doute sur sa capacité à écarter l’OL du chemin vers les quarts de finale. C’est ce qu’a confié le gardien polonais de la Juventus, Wojciech Szczesny, dans les colonnes de Tuttosport.

« Nous pouvons le faire cette année. Je vois une équipe prête, une ambiance dans l’équipe similaire à celle avant le match face à l’Atlético Madrid (battue 1-0 à l’aller, la Juventus s’était qualifiée en s’imposant 3-0 grâce à un triplé de CR7). Comme d’habitude dans les moments décisifs, Cristiano est prêt pour réaliser un autre miracle de ce type. Nous sommes très concentrés, car Lyon nous parait très au point physiquement, ils sont prêts », a prévenu le portier passé par Arsenal, persuadé que la superstar portugaise va encore porter la Juventus sur ses épaules pour ce match décisif. Il reste à Lyon de tout faire pour éviter de connaitre la même déconvenue que l’Atlético Madrid il y a un an, quand Cristiano Ronaldo avait sorti ses « Cojones » pour éliminer la formation de Diego Simeone.