OL : Le ticket Aouar-Sylvinho prend cher, ça pique !

Deux victoires et puis c’est tout. L’Olympique Lyonnais est très vite retombé dans ses travers, concédant deux matchs nuls et une défaite durant les trois derniers matchs en Ligue 1. Assurément, le problème d’état d’esprit régulièrement pointé du doigt par Bruno Genesio l’an passé n’a pas été résolu par Sylvinho. Et cela commence à devenir inquiétant selon Emmanuel Petit, lequel n’a pas été tendre avec le coach brésilien ni avec Houssem Aouar, joueur qui représente l'emblème des maux de Lyon à ses yeux.

« Il y a un joueur qui symbolise les problèmes de Lyon, c’est Houssem Aouar. C’est un joueur fantastique dans les matchs importants. Mais dès que les matchs sont moins galas, moins médiatisés, il devient un joueur médiocre et peu impliqué. Face à Amiens, je ne l’ai pas vu dans le replacement défensif, dans la volonté d’aller faire un pressing… Ok, on débarque Genesio et on fait venir Sylvinho mais je ne vois aucun changement. Je veux bien lui donner autant de temps que vous voulez mais je pense que dans six mois, nous parlerons des mêmes problèmes » a témoigné sur RMC l’ancien milieu défensif d’Arsenal. Aux deux hommes de répondre, si possible dès ce mardi face au Zénith.