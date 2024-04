OL ‍: Le show Textor, cette femme n’en peut plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Outre ses activités à l'OL, Molenbeek ou encore Crystal Palace, John Textor tente également de faire passer un cap à Botafogo. Et pour lui, la corruption est énorme au sein du championnat brésilien.

John Textor peut souffler : son OL va bien mieux et pourrait même décrocher un titre en fin de saison avec la Coupe de France. Le businessman américain va pouvoir se concentrer sur les autres de ses clubs, dont Botafogo. Et il déteste ce qu'il se passe actuellement au Brésil. Il y a quelques jours, John Textor pestait contre une corruption énorme selon lui au sein du championnat brésilien, mêlant les arbitres, des preuves pour le moment gardées secrètes et des adversaires impliqués. De quoi fortement agacer d'autres dirigeants en Amérique du Sud. C'est notamment le cas de Leila Pereira, présidente de Palmeiras.

John Textor se met le Brésil à dos

Dans des propos rapportés par Lance, la dirigeante a dézingué John Textor et sa mentalité, demandant même de lourdes sanctions à son encontre. « Un propriétaire d'un club de la taille de Botafogo ne peut pas répandre des nouvelles et des faussetés sans preuve. Qu'est-ce qu'il dit ? Que le Brésil n'est pas sérieux ? Que les autorités n'agissent pas ? C'est pourquoi les autorités doivent prendre des mesures exemplaires pour endiguer ce genre de comportements de la part des dirigeants. S'il y a des preuves, les clubs sont les premiers intéressés. Je veux gagner des championnats en toute légalité, comme l'a fait Palmeiras. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses », a précisé Leila Pereira, dont le club a saisi la justice sportive après avoir été ciblé par les accusations de John Textor. Pour rappel, Botafogo était largement leader la saison passée avant de totalement s'effondrer pour laisser le titre de champion à Palmeiras, avec notamment des matchs très houleux en fin de saison. Selon le boss de l'OL, il dispose de preuves confirmées à 100% par des experts et par l'intelligence artificielle sur deux matchs de Palmeiras (contre Fortaleza en novembre 2022 et Sao Paulo octobre 2023). Ambiance donc...