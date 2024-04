Dopé par John Textor, l’OL a faussé le championnat

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relégable en décembre, l’OL a réussi une incroyable remontée et se situe aujourd’hui à la neuvième place, à deux points seulement de la septième place en plus de s’être qualifié en finale de la Coupe de France.

Catastrophique il y a encore quelques mois, la saison de l’Olympique Lyonnais est en train de prendre un virage positif. Qualifié pour la finale de la Coupe de France, le club rhodanien a également réussi une belle remontée en championnat depuis le licenciement de Fabio Grosso et la prise de fonctions de Pierre Sage. Neuvième à deux points seulement de la septième place, l’Olympique Lyonnais peut nourrir de belles ambitions de qualification en coupe d’Europe d’ici la fin de la saison. Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Pierre Maturana s’est exprimé sur la situation des Gones.

Selon lui, le mercato d’hiver a indiscutablement biaisé la course au maintien au vu du budget colossal de l’OL, qui a dépensé plus de 50 millions d’euros pour faire venir sept joueurs au mois de janvier. Mais à ses yeux, John Textor a bien fait de procéder ainsi et a sauvé son club de la relégation. En revanche, maintenant que l’OL est remonté, il serait scandaleux de ne pas se qualifier en coupe d’Europe en ratant le top 7 pour le journaliste de L’Equipe de Greg. « Le début de saison de l’OL a été catastrophique, il y avait un marasme dans le collectif, dans la direction. Les choix d’entraîneurs n’étaient pas bons et si Lyon en est là au mois d’avril c’est car ils ont des moyens que les autres n’ont pas et qu’ils ont changé d’équipe à la trêve, ce n’est pas rien » a lancé le journaliste de So Foot avant de conclure.

Le top 7 pour l'OL ou une faute professionnelle selon Pierre Maturana

« Quand tu as les moyens de pouvoir faire ça, ça biaise la course au maintien. L’air de rien, ça biaise un peu le truc. Maintenant, ce serait quasiment une faute professionnelle de ne plus se qualifier pour l’Europe en étant à deux points de de la septième place. Vu comment ils sont revenus aujourd’hui, ce serait une faute professionnelle de rater la fin de saison. Il leur reste sept matchs pour montrer qu’ils sont dignes de l’Olympique Lyonnais. Si tu n’y arrives pas, c’est un manquement à ce que tu avais réussi à rattraper et ce qui était prévu en début de saison » a analysé Pierre Maturana, qui met une pression d’enfer aux joueurs de l’Olympique Lyonnais, qui commettraient selon lui une véritable faute professionnelle en ratant une qualification européenne en fin de saison. De quoi mettre les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devant leurs responsabilités pour les deux derniers mois de la saison.