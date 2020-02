OL : Le Sergent Garcia, mais pas Zorro, la blague qui tue

Dans : OL.

L'OL a enchaîné un nul contre l'ASC après sa défaite à Nice. Les critiques contre Rudi Garcia reprennent donc sans traîner.

L’Olympique Lyonnais a très probablement dit adieu à ses chances de finir dauphin du Paris Saint-Germain à la fin de la saison 2019-2020 après son nul contre Amiens. Et désormais même le dernier ticket pour la prochaine Ligue des champions n’est plus assuré pour l’OL qui a bien du mal à confirmer son bon début d’année. Alors forcément, du côté de Lyon la cible idéale est bien connue, il s’agit de Rudi Garcia. Et cela tombe bien c’est sur lui que Nabil Djellit a décidé de se faire les griffes.

Commentant la contre-performance de l’Olympique Lyonnais contre Amiens, le journaliste de France-Football a fait un bon mot via les réseaux sociaux. « Troisième peut-être au grand maximum, mais Lyon n'a quasiment plus aucune chance de finir 2e de Ligue 1. Sans fond de jeu, sans âme. A l'OL, l'effet sergent Garcia. Zorro n'est jamais arrivé », a lancé Nabil Djellit, histoire de prouver que le changement d’entraîneur n’avait pas réellement améliorer la donne pour la formation lyonnaise, encore qualifiée en Ligue des champions et dans les deux coupes nationales quand même.