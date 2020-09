OL : Le remplaçant de Depay trouvé, c’est un ancien Lyonnais

Dans : OL.

Pour compenser le probable départ de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais pourrait récupérer son ancien attaquant Mariano Diaz, actuellement poussé vers la sortie par le Real Madrid.

Plus les jours passent et plus Memphis Depay semble se rapprocher de la sortie. Dans un entretien accordé à RMC mardi, le directeur sportif Juninho a de nouveau reconnu que l’Olympique Lyonnais aurait du mal à retenir son attaquant. Rappelons que le Néerlandais refuse toujours de prolonger alors que son contrat expire en 2021. Et pendant ce temps-là, le FC Barcelone et son nouvel entraîneur Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Oranje, souhaitent l’attirer en Catalogne pour remplacer Luis Suarez. Il n’y a donc pas de temps à perdre pour le club rhodanien, déjà parti à la recherche du successeur de Depay.

Et l’heureux élu pourrait être une ancienne connaissance des Gones. En effet, le média espagnol Don Balon indique que Lyon représente la destination la plus probable pour Mariano Diaz (27 ans). L’avant-centre du Real Madrid ne fait pas partie des plans de l’entraîneur Zinédine Zidane qui le pousse clairement vers la sortie. Jusqu’ici, l’Hispano-Dominicain s’est toujours accroché à son bail jusqu’en 2023. Mais cette fois, nos confrères l’annoncent prêt à faire ses valises. Lui qui vient pourtant de recaler le Benfica Lisbonne dont les dirigeants ont eu la mauvaise idée de négocier sa venue dans son dos. Peut-être une bonne nouvelle pour l’OL où personne n’a oublié les qualités de buteur de Mariano.