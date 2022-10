OL : Le remplaçant de Cristiano Ronaldo est trouvé à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Les prochaines fenêtres de mercato devraient être mouvementées à l'OL. En effet, Laurent Blanc prépare déjà quelques coups pour améliorer son effectif.

Laurent Blanc vient à peine de débarquer à l'OL. Il n'a donc pas pu s'occuper de la construction de son effectif, qui a été faite par Peter Bosz. Dans les prochaines semaines, le champion du monde 98 va surtout s'atteler à faire remonter les Gones au classement de Ligue 1. Ensuite, un recrutement sera envisagé. Et l'OL ne manque pas de chantiers. Pour le moment, Laurent Blanc semble avoir trouvé une forme d'équilibre dans son système de jeu, avec un milieu à cinq et la doublette Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé en attaque. Mais cette dernière pourrait vivre ses derniers mois à l'OL, alors que Dembélé sera en fin de contrat en juin 2023.

Dembélé, retour en Premier League ?

Et le Lyonnais ne manque pas de prétendants. Si l'on en croit les informations rapportées par Diario Gol, Dembélé plait beaucoup à Manchester United. Et ce, dans le but de prendre la relève de Cristiano Ronaldo quand le Portugais fera ses valises. Les Red Devils, conscients de la bonne affaire à réaliser avec Dembélé, pourraient même dégainer une offre dès le prochain mercato hivernal. A noter que Dembélé n'est pas le seul joueur de Ligue 1 à avoir tapé dans l'oeil d'Erik Ten Hag, puisque c'est également le cas de Jonathan David. Mais le Lillois, en fin de contrat en 2025, est lui estimé à plus de 45 millions d'euros. Moussa Dembélé a donc pas mal d'avantages en sa faveur pour les dirigeants de United. Surtout que le Français de 26 ans connait déjà la Premier League, pour avoir évolué à Fulham de 2013 à 2016. Reste à savoir si l'OL arrivera ou non à convaincre Moussa Dembélé de prolonger son bail à Lyon, alors que Jean-Michel Aulas ne compte plus laisser partir ses joueurs en fin de contrat. Les prochaines semaines seront donc décisives dans ce dossier.