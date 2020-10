OL : Le Real Madrid fonce sur Houssem Aouar

Dans : OL.

Houssem Aouar séduit les plus grands clubs européens. Après Arsenal et la Juventus, le Real Madrid semble bien décidé à passer à l’action.

Le Real Madrid a fait passer Karim Benzema et Raphaël Varane dans une autre dimension, en espérant faire suivre le même chemin à Ferland Mendy. Les joueurs français ont beaucoup de notoriété chez les dirigeants du champion d’Espagne. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, cibles de longue date de la formation madrilène, en sont les exemples parfaits. La Casa Blanca ne se limite cependant pas qu’à ces deux internationaux. Selon Don Balon, le club espagnol est tombé sous le charme de Houssem Aouar. Début octobre, le Lyonnais avait reçu les éloges de Zinedine Zidane. « Aouar est un grand joueur, je le sais sans doute, et peut-être qu’un jour il pourra jouer à Madrid. »

De plus, le Real a vendu pour 100 ME cet été et a les moyens au prochain mercato estival d’offrir une belle somme à l’OL pour son numéro 8. Le président du Real, Florentino Perez, et son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas, seraient déjà entrés en contact à ce sujet. Les deux hommes ont eu l’habitude de négocier ensemble ces dernières années pour les transferts de Benzema (2009) et Ferland Mendy (2019) à Madrid. Le patron du club espagnol prévoit même de se déplacer en France pour négocier l’arrivée d’Aouar. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, l’international français a été sollicité par de grands clubs européens cet été (Arsenal, Juventus). Le Real Madrid est prêt à entrer dans la bataille et peut compter sur Zinedine Zidane pour rafler la mise.