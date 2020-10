Real Madrid : Zidane n'abandonne pas Aouar, un avenir à la Benzema ?

Dans : Liga.

Apprécié par plusieurs clubs européens, Houssem Aouar restera à Lyon cette saison. Cela n’empêche pas Zinedine Zidane et le Real Madrid de continuer à l’observer.

L’avenir de Houssem Aouar est scellé. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais passera la saison dans son club formateur, et ce, malgré l’absence de Coupe d’Europe. Une nouvelle dont chacun pourra se réjouir au club, du staff en passant par les supporters. Cependant, le numéro 8 lyonnais de 22 ans ne devrait pas s’éterniser sur les bords du Rhône. La faute à son talent remarqué par les plus prestigieuses équipes européennes. Exemple avec Arsenal et la Juventus qui s’étaient positionnés sur le joueur lié à l'OL jusqu'en 2023 pour le faire venir cet été. En Espagne également, le profil d’Aouar est apprécié. Et pas par n’importe qui.

Zinedine Zidane a fait l’éloge de son compatriote ce samedi en conférence de presse. De là à espérer l’arrivée du joueur à Madrid dans le futur. Des propos ralayés par Mundo Deportivo. « Aouar est un grand joueur, je le sais sans doute, et peut-être qu'un jour il pourra jouer à Madrid, mais maintenant il y a cette équipe et nous allons commencer par cela », a-t-il lancé à la veille du match qui oppose son équipe à Levante. Le Real Madrid s’est très peu trompé quand il a recruté dans le passé des espoirs tricolores. On pense évidemment à Raphaël Varane et Karim Benzema, ce dernier était arrivé de Lyon en 2009. Une belle histoire que pourrait également vivre Houssem Aouar au cours de sa carrière. Tout comme un certain Eduardo Camavinga ...