OL : Dubois en sauveur du PSG, il ne bronche pas

Dans : OL.

Le timing n’était pas idéal, mais Léo Dubois était annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours.

A l’heure où la confrontation avec le club de la capitale en finale de la Coupe de la Ligue approchait, cela a forcément fait du bruit. Mais cet intérêt correspond à une réelle demande du PSG, qui a besoin d’un arrière droit, si possible formé en France, et le statut d’international de l’ancien nantais a de quoi faire saliver les dirigeants franciliens. Mais non seulement l’OL n’est pas vendeur au sujet de l’un des leaders de son vestiaire, mais en plus le joueur n’a pas spécialement répondu à l’appel du pied du Paris SG, ce jeudi dans les colonnes du Progrès.

« Ça ne m'a pas du tout bouleversé. Mon seul objectif était de bien me préparer. Rester longtemps à Lyon ? Tout se passe bien, j'aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici. Pour retrouver la Coupe d’Europe, il faut gagner la Ligue des Champions, on sait que c’est dur. Mais rien n’est impossible. Après, si des joueurs ont envie d’ailleurs, on verra. Je ne me pose pas ces questions pour eux », a expliqué un Léo Dubois qui se projette en tout cas déjà sur la saison prochaine, et prévient ses troupes qu’il s’agira cette fois-ci de prendre un bon départ en championnat pour se mêler sérieusement à la lutte pour le podium. Pas vraiment le discours d’un joueur sur le départ, même s’il faudra voir l’état d’esprit de tout le monde si jamais l’OL devait officiellement connaitre une saison sans Coupe d’Europe.