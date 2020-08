OL : Le PSG lâche 30 ME, Léo Dubois très chaud !

Dans : PSG.

Activement à la recherche d’un latéral droit au mercato, le PSG apprécie de longue date le profil de Léo Dubois.

A la suite du départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain se retrouve dans l’obligation de recruter un joueur au poste de latéral droit au mercato. Thomas Tuchel a confiance en Thilo Kehrer, mais il est clair que l’Allemand doit avoir un concurrent de très haut niveau la saison prochaine. A la recherche de joueurs français afin de coller aux règles de l’UEFA pour la composition des listes de Ligue des Champions, le PSG a coché le nom de Léo Dubois, très performant à Lyon depuis deux ans et qui s’impose doucement mais surement en Equipe de France.

Vraisemblablement, la piste Léo Dubois fait l’unanimité en interne au sein du Paris Saint-Germain puisque selon les informations de Paris Fans, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont passé la seconde dans le dossier. Et pour cause, le média rapporte que le PSG a formulé une première proposition avoisinant les 30 ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de l’ancien capitaine du FC Nantes. Une somme colossale pour un joueur débarqué libre de tout contrat dans la capitale des Gaules. Pour l’heure, la réponse de Juninho et de Jean-Michel Aulas n’est pas connue. Mais dans l’entourage de Léo Dubois, on est logiquement très intéressé par cette proposition, d’autant plus que le Paris SG propose un salaire de 3 ME brut par mois au joueur, avec un contrat de cinq ans. L’idée est clairement de faire de Léo Dubois un n°1 bis, en concurrence totale avec Thilo Kehrer et à un degrés moindre avec Colin Dagba la saison prochaine. Enfin, le PSG apprécie la polyvalence de Léo Dubois, à qui il est arrivé de jouer dans le couloir gauche par le passé. Les cartes semblent désormais dans les mains des dirigeants lyonnais…