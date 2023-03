OL : Le PSG arrive, Anthony Lopes reprend la main

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Victime d’une fracture à un doigt, Anthony Lopes a manqué les trois derniers matchs de l’Olympique Lyonnais. Trois semaines après sa blessure, le gardien des Gones s’entraîne normalement et devrait réintégrer le onze à l’occasion du choc face au Paris Saint-Germain.

Grand compétiteur, Anthony Lopes n’a sûrement pas aimé voir ses coéquipiers en difficulté contre le FC Nantes (1-1) sans pouvoir les aider. Le gardien de l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu le feu vert de la part du staff médical qui a préféré le laisser récupérer pendant la trêve internationale. Il faut dire que le portier se remet d’une fracture à un doigt apparue pendant l’échauffement du quart de finale de Coupe de France face à Grenoble (2-1).

𝘋𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 👊🔴🔵



On débute la préparation de la réception du FC Nantes ce vendredi, avec Anthony Lopes qui retrouve le chemin de l'entraînement, sans les gants ! 💪#OLFCN pic.twitter.com/AW8w6SMtxH — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2023

Anthony Lopes avait disputé la rencontre en intégralité avant d’être stoppé par sa blessure. Le cadre de Laurent Blanc a effectivement raté les trois derniers matchs de son équipe, laissant la place à sa doublure Rémy Riou. Entre-temps, l’international portugais a repris l’entraînement la semaine dernière, mais sans les gants. L’habituel titulaire s’est contenté de jouer avec les pieds et d’assister l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre pendant les séances.

Lopes revient au bon moment

Autant dire qu’Anthony Lopes a dû trouver le temps long jusqu’à ce mercredi. Trois semaines plus tard, et après quatre jours de repos accordés par le coach rhodanien, le dernier rempart formé à l’Olympique Lyonnais a pu remettre les gants et s’entraîner normalement avec ses coéquipiers. Le natif de Givors sera donc prêt à reprendre la compétition après la trêve internationale.

Un retour bienvenu pour les Gones attendus sur le terrain du Paris Saint-Germain en Ligue 1 le dimanche 2 avril, puis trois jours plus tard à Nantes pour la demi-finale de Coupe de France. Soit le rendez-vous le plus important de la fin de saison pour l’Olympique Lyonnais qui joue probablement sa dernière chance d’atteindre une compétition européenne.