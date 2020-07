OL : Le PSG a peur des blessés, Lyon doit découper

Dans : OL.

Vendredi soir, l’OL joue un match décisif pour son avenir face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France.

Une rencontre véritablement cruciale pour les Gones, qui visent une victoire en finale contre le Paris Saint-Germain afin de se qualifier en Ligue Europa la saison prochaine. Sur le papier, l’affiche semblait déséquilibrée et les chances de l’OL assez faibles. Mais après la prestation assez terne du PSG contre l’ASSE et la blessure de Kylian Mbappé, l’espoir renaît dans la capitale des Gaules. A juste titre selon Sidney Govou, lequel a indiqué dans les colonnes du Progrès que la formation de Rudi Garcia avait toutes ses chances face à celle de Thomas Tuchel. A condition toutefois d’être très agressifs et disciplinés, comme l’ont été les joueurs de Saint-Etienne il y a une semaine.

« Après avoir vu le match de Paris contre l’ASSE, je pense que c’est plus que jouable. L’objectif prioritaire de l’OL est de se qualifier pour une Coupe d’Europe, et la CDL est le moyen le plus simple d’y parvenir. Paris a une autre optique qui est de gagner la LDC. Les joueurs auront l’objectif de ne pas hypothéquer leurs chances et donc de ne pas se blesser. Si Lyon met beaucoup d’agressivité dans ce match, Paris aura inconsciemment tendance à déjouer. Et l’absence de Mbappé va forcément les affaiblir. Saint-Etienne a mis la barre très haut en termes d’agressivité et aurait dû mener au score. Il faut s’inspirer de ce qu’ils ont fait les 20 premières minutes. Le système défensif à 5 s’adapte bien au potentiel actuel des joueurs. Maxwell Cornet, qui a besoin d’avoir du champ devant lui, est très intéressant quand il joue plus bas. Et Lyon est dans l’ensemble moins en danger même s’il y a eu des erreurs en fin de match en Belgique. Lyon sait jouer au foot et devra imposer une certaine façon de jouer et disputer ce match dans l’optique de le gagner. Cela se joue beaucoup mentalement » a fait remarquer l’ancien attaquant de l’OL, confiant pour les Gones avant ce choc très attendu à Saint-Denis vendredi.