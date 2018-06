OL : Le Milan AC a peur d'Aulas, l'attaque pour Depay repoussée

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Non qualifié pour la Ligue des Champions, dans le viseur pour une sanction exemplaire de l’UEFA, le Milan AC n’est pas forcément dans la meilleure des positions pour effectuer un recrutement d’ampleur.

Cela n’empêche pas les dirigeants milanais de se positionner clairement pour faire venir Memphis Depay. Ce dernier ne sera pas bradé par l’Olympique Lyonnais, surtout après la vente inévitable de Nabil Fékir à Liverpool, qui va rapporter très gros. Le tendance n’est donc pas très favorable, et si les dirigeants lombards ont bien promis à leur entraineur Gennaro Gattuso de tout faire pour recruter l’ailier néerlandais, l’heure n’est pas à la précipitation.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC n’entend pas faire une proposition prochainement, de peur de se faire vertement recaler par Jean-Michel Aulas. Au lieu de cela, le club italien se serait tourné vers une recrue plus abordable, à savoir l’attaquant de Naples José Callejon, qui serait disponible pour un montant entre 23 et 30 ME. De quoi calmer un peu le jeu, même si un retour de flamme du Milan AC n’est clairement pas à exclure, tant la formation transalpine a eu un coup de cœur pour Memphis Depay et sa fin de saison tonitruante.