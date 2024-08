OL ‍: Le mercato fait des dégâts en interne

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL suscite de plus en plus d’interrogations chez les supporters ainsi que chez les observateurs. Au sein même du club lyonnais, de gros doutes subsistent quant à la stratégie de John Textor.

Ces derniers jours, l’inquiétude est montée d’un cran au sujet du mercato de l’Olympique Lyonnais, dont les choix sont parfois difficiles à comprendre. Le mois de juillet avait pourtant été porteur de beaucoup d’espoirs. Après un hiver actif avec les arrivées de Benrahma, Mangala, Fofana ou encore Matic, l’OL semblait sur la même lancée avec les signatures rapides de Niakhaté, d’Abner et surtout de Mikautadze. Mais ensuite, le calme plat de l’état-major de l’Olympique Lyonnais a suscité une vague d’inquiétude, qui commence doucement à se transformer en panique à neuf jours de la fin du mercato, après la vente dans l’urgence de Mamadou Sarr à Strasbourg pour 10 ME.

Quelle est la stratégie de John Textor, qui ne recrute plus et qui vend des joueurs sur lesquels Pierre Sage comptait à la première offre venue ? C’est ce que demande Le Progrès dans ses colonnes. « Peu apparu chez les pros, mais pétri de talent et promis au plus grand avenir, Mamadou Sarr va être cédé à Strasbourg pour 10 ME, et sans intéressement. Une transaction qui laisse perplexe même en interne à l’OL et envoie le signal que le sportif peut bien être sacrifié pour raisons financières » s’inquiète le journal. Ce qui apparaît encore plus alarmant, c’est que même en interne, le mercato ne fait pas l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. Interrogé par le quotidien local, un proche du club s’alarme.

Les choix de Textor ne font pas l'unanimité en interne

« Pourquoi surpayer des joueurs de qualité discutable (Mangala, Niakhaté, Nuamah, Benrahma…) si c’est pour vendre des bijoux de famille ensuite ? C’est de la fuite en avant » peste un proche de l’Olympique Lyonnais, qui se demande bien où la stratégie du club rhodanien va mener les Gones cette saison. L’inquiétude est légitime, mais la panique serait exagérée car il reste neuf jours à David Friio et aux dirigeants de l’OL pour prouver aux supporters que le projet reste ambitieux avec un effectif qui demeure cohérent et auquel il ne manque pas grand chose pour nourrir de belles ambitions en Ligue 1 et en Europa League. Le compte à rebours est lancé.