OL : Le golfeur Marcelo s’éclate à Lyon

Dans : OL.

Les tensions avec les supporters oubliées, Marcelo est de nouveau épanoui à l’Olympique Lyonnais. Notamment aux côtés de ses coéquipiers brésiliens.

Le scénario était impensable il y a encore quelques semaines et pourtant, Marcelo a bien récupéré sa place de titulaire à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central répond aux attentes de l’entraîneur Rudi Garcia, forcément ravi de sa réconciliation avec les supporters. Ainsi, le Brésilien peut évoluer l’esprit tranquille et savourer son quotidien auprès de ses compatriotes Rafael et Fernando Marçal, déjà précieux pendant son adaptation.

« La langue était un peu difficile. Mais Rafael et Marçal m’ont beaucoup aidé, a confié Marcelo aux médias de l’OL. (...) Je m’entends bien avec tout le monde mais Rafa et Marçal c’est différent. On est toujours ensemble. Je joue au golf avec Rafa et on mange ensemble avec nos familles. J’espère que ce seront mes amis durant toute ma vie. Au golf, je joue depuis peu de temps mais je suis aussi fort que Rafa qui joue depuis des années (rires). »

Guimarães a séduit Marcelo

Bientôt, les deux golfeurs auront peut-être un nouvel adversaire si Bruno Guimarães rejoint le petit groupe. En tout cas, le milieu arrivé cet hiver impressionne déjà Marcelo sur le rectangle vert. « Bruno est un super joueur qui a fait une super saison avec son club et sa sélection. Il est très bon techniquement et j’espère qu’il va beaucoup nous aider en cette fin de saison. Il va tout donner pour l’OL, j’en suis sûr. Il va commencer en plus à apprendre le français donc ça sera encore mieux pour son intégration », a prédit le défenseur central, qui facilitera sûrement l’intégration de son compatriote.