OL : Le « gang des Lyonnais » sévit à Lyon, le vestiaire apeuré

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une crise sportive et institutionnelle très profonde. Les relations entre certains joueurs seraient cataclysmiques.

A Lyon, peu de motifs d'espoir existent en ce début de saison. Le club rhodanien multiplie les sorties ratées pendant qu'en interne, les tensions sont légion. La situation à l'OL devient difficilement tenable et si rien n'est fait rapidement, les Gones pourraient bien vivre une saison cauchemardesque, enlisés dans la seconde partie de tableau en Ligue 1. Selon certains, l'ambiance dans le vestiaire est pesante. La faute au comportement de quelques anciens. Et Corentin Tolisso est notamment visé pour son niveau sportif chancelant, mais surtout son attitude qui n'aiderait pas à accueillir les nouveaux et à les intégrer au projet lyonnais.

Tolisso pris par la patrouille à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une intervention sur Olympique et Lyonnais, Razik Brikh a en effet lâché du très lourd sur l'OL. Le journaliste a indiqué que Corentin Tolisso serait de plus en plus remis en question par une partie du vestiaire. Un sentiment également partagé chez certains joueurs qui ont récemment quitté le club. Outre Tolisso, ce sont aussi ceux appelés le « gang des Lyonnais », composé d'Alexandre Lacazette, Anthony Lopes, Maxence Caqueret et donc Tolisso qui auraient du mal à intégrer certains nouveaux. « La misère » aurait même été faite à des joueurs qui sont partis lors des dernières fenêtres de mercato. Voilà une information qui ne va pas vraiment faire les affaires de l'Olympique Lyonnais, décidément pris dans un tourbillon qui parait sans fin. A Fabio Grosso et son staff de garder la tête froide pour tenter de redresser la barre, du moins sportivement parlant. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL se déplacera sur la pelouse du Stade de Reims. Un déplacement périlleux pour des Gones en manque cruel de confiance depuis le début de cette nouvelle saison de Ligue 1.