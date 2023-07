OL ‍: Le feuilleton Lukeba chamboulé, Lyon tremble

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Leipzig n’est pas le seul club intéressé par Castello Lukeba, qui suscite également la convoitise de Naples au mercato estival.

Le feuilleton Castello Lukeba est peut-être relancé. Alors que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont refusé la dernière offre du RB Leipzig pour l’international français, qui atteignait 26 millions d’euros, un nouveau club est sur les rangs pour s’offrir le prometteur défenseur lyonnais de 20 ans. A en croire les informations livrées par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, Naples est très chaud sur le dossier Castello Lukeba.

Lukeba intéresse Leipzig... et maintenant Naples

Pour l’heure, il n’est pas encore question de soumettre une offre à l’OL mais l’intérêt du champion d’Italie en titre pour le défenseur gaucher est réel. A ce jour, la priorité de Naples pour remplacer Kim, transféré au Bayern Munich il y a quelques jours, est un autre joueur de Ligue 1. En effet, Kevin Danso est le joueur le plus désiré par Rudi Garcia à Naples. Le prix du défenseur central du RC Lens est estimé à 30 millions d’euros et les négociations vont commencer dans les jours à venir entre Naples et les Sang et Or.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Un autre joueur de Ligue 1 fait frétiller Naples, il s’agit donc de Castello Lukeba mais le journal aux pages roses ne précise pas si les dossiers Danso et Lukeba sont liés. Autrement dit : Naples a-t-il l’intention de recruter les deux défenseurs de Ligue 1 ou est-ce que Lukeba est un simple plan B en cas d’échec dans les négociations avec Lens pour Danso ? A ce jour, le mystère est toujours entier mais les supporters de l’OL ont de quoi trembler.

Danso et Lukeba ciblés par Naples pour remplacer Kim

Car si le projet de Leipzig était déjà tentant pour Lukeba, que dire de celui de Naples, champion d’Italie en titre et dont l’objectif sera de défendre son titre en Série A la saison prochaine en plus d’aller loin en Ligue des Champions. Après la vente de Min-jae Kim au Bayern Munich pour 50 millions d’euros, Naples a de quoi faire craquer l’Olympique Lyonnais avec de l’argent frais en stock. Mais officiellement, le discours de John Textor est clair : Castello Lukeba ne quittera pas le Rhône cet été.