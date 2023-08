OL ‍: Le fantôme Amin Sarr foudroyé à la mi-temps ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire en l’absence d’Alexandre Lacazette, suspendu contre Nice ce dimanche, Amin Sarr a vécu une première mi-temps très compliquée.

En grosse difficulté depuis son transfert à l’Olympique Lyonnais au mois de janvier, Amin Sarr a l’occasion de lancer son aventure lyonnaise ce dimanche. Profitant de la suspension d’Alexandre Lacazette, l’attaquant de l’OL est titulaire en pointe. Mais sa première mi-temps face au Gym laisse peu d’espoirs aux supporters rhodaniens. Absent dans l’élaboration du jeu et quasiment introuvable pour ses milieux offensifs que sont Rayan Cherki et Bradley Barcola, Amin Sarr s’est attiré les foudres de la Twittosphère. « Comment Amin Sarr a pu percer dans le foot il est inexistant ce mec », « J'étais train dire que Amin Sarr était pas dégueulasse en ce moment mais en fait j'ai réalisé qu'on attend tellement plus rien de lui qu'on est content d'une frappe forte et cadrée » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

« Amin Sarr en doublure de Lacazette c'est vraiment trop faible », « Amin Sarr c'est Rémi Gaillard qui s'est incrusté à l'Olympique Lyonnais », « Les stats de Amin Sarr au micro c’est sensationnel comme stats que des 0 » ou encore « Amin Sarr qui l’a acheté? » postent les supporters de l’Olympique Lyonnais, totalement désabusés devant la prestation de l’attaquant de l’OL. Il est clair que ce n’est pas comme cela que l’attaquant rhodanien va compenser l’absence d’Alexandre Lacazette, suspendu après son carton rouge reçu face à Montpellier le week-end dernier.