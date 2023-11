OL ‍: 17 ans, ce crack affole le mercato européen

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Bradley Barcola au PSG et Castello Lukeba à Leipzig lors du dernier mercato estival, l’OL dispose encore de jeunes joueurs formés au club et qui attirent la convoitise des cadors européens.

Les yeux se tournent naturellement vers Rayan Cherki, troisième joueur le plus convoité lors du dernier mercato hivernal. Mais au contraire de Lukeba et Barcola, le milieu offensif de l’Equipe de France Espoirs n’a pas fait ses valises. Les offres étaient moins nombreuses et moins intéressantes pour l'Olympique Lyonnais alors que des doutes sont encore présents dans l’esprit de nombreux clubs européens sur les capacités de Rayan Cherki à s’imposer au plus haut niveau avec de la régularité.

Très fier de vous annoncer la signature de notre défenseur central et capitaine U16R1 de la Jeunesse d’Aubervilliers Kelyan Yahia à l’Olympique Lyonnais



Après Chris (OM) & Mahamadou (PFC), c’est la 3ème signature de l’ASJA cette saison@Prigentmaxime22 @mezouuu @Premieretouche pic.twitter.com/eD9tdFo9oO — Fayad Moindjie (@fayad_mdj) June 2, 2022

Chelsea, la Juventus Turin et plusieurs autres clubs européens continuent à observer le milieu offensif des Gones mais sont encore timides au moment de passer à l’action. Au sein du centre de formation de l’OL, un autre joueur attire des convoitises. Et il est bien moins connu du grand public que Rayan Cherki pour le moment puisqu’il s’agit de Kelyan Yahia, défenseur central de 17 ans qui évolue avec les U19 de l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations de Foot Mercato, le joueur lyonnais, qui a été titulaire à 10 reprises avec les U19 Nationaux, est déjà très suivi.

De gros clubs européens suivent Kelyan Yahia

La Juventus Turin, l’AC Milan, Stuttgart et Villarreal ont d’ailleurs envoyé des scouts à Lyon pour observer les performances du joueur formé à Aubervilliers. Autant dire que dans les semaines ou les mois à venir, des offres pourraient tomber sur le bureau de John Textor pour ce joueur encore assez méconnu des supporters lyonnais, et qui pourrait peut-être proposer de cette exposition liée au mercato pour faire ses grands débuts avec l’équipe de Fabio Grosso durant la saison. Quoi qu’il en soit, l’OL semble tenir un espoir qu’il va falloir blinder et conserver afin de ne pas revivre les mésaventures Lukeba et Barcola trop rapidement.